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ЦСКА — «Ростов»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Ростов»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая встреча в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» состоялась 29 ноября 2023 года и завершилась вничью — 1:1.

В рамках нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги команды успели провести два матча между собой. В матче 9-го тура чемпионата команды также не сумели выявить победителя, сыграв 3:3. Во встрече 17-го тура сильнее оказался ЦСКА — 2:0.

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