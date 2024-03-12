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Юрий Лодыгин вызван на мартовские товарищеские матчи сборной России

Юрий Лодыгин вызван на мартовские товарищеские матчи сборной России
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вызван на мартовские товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем. Об этом пресс-службе национальной команды сообщил тренер вратарей Виталий Кафанов. Напомним, в окончательный список также попали следующие голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах») и Александр Максименко («Спартак» Москва).

«Состав вратарей на предстоящем сборе пополнит Юрий Лодыгин. После долгого перерыва Юрий с осени прошлого года вернул себе место в основном составе греческого «Панатинаикоса», а в минувшие выходные выдал очередной сильный матч в победном для своего клуба дерби с «Олимпиакосом». Плюс, в отличие от трёх других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы ещё не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — приводит слова Кафанова пресс-служба сборной России.

Напомним, Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.

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