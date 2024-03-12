Червиченко: надо встряхнуть «Краснодар» — так можно и без тройки РПЛ остаться

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нынешнем положении дел в «Краснодаре» после проигрыша «быков» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Химками» (2:0).

«Не знаю, что происходит в «Краснодаре». Может, поверили в себя. Надо встряхнуть команду — так можно и без тройки остаться. Понятно, что уже без кубка, но можно ещё и из тройки вылететь, потому что «Динамо» выглядит очень хорошо.

Думаю, Ивич контролирует ситуацию. Просто бывают такие истории, когда у тебя не залетает ничего, а у соперника залетает всё. Слушайте, все вылетают, и не из таких турниров. Вспомните вылеты «Спартака» и «Зенита» от всяких дворовых команд. В Англии вообще порой команды из второй лиги гоняют грандов мирового футбола, а иногда и выигрывают», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и занимает второе место.