Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: надо встряхнуть «Краснодар» — так можно и без тройки РПЛ остаться

Червиченко: надо встряхнуть «Краснодар» — так можно и без тройки РПЛ остаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нынешнем положении дел в «Краснодаре» после проигрыша «быков» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Химками» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Не знаю, что происходит в «Краснодаре». Может, поверили в себя. Надо встряхнуть команду — так можно и без тройки остаться. Понятно, что уже без кубка, но можно ещё и из тройки вылететь, потому что «Динамо» выглядит очень хорошо.

Думаю, Ивич контролирует ситуацию. Просто бывают такие истории, когда у тебя не залетает ничего, а у соперника залетает всё. Слушайте, все вылетают, и не из таких турниров. Вспомните вылеты «Спартака» и «Зенита» от всяких дворовых команд. В Англии вообще порой команды из второй лиги гоняют грандов мирового футбола, а иногда и выигрывают», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и занимает второе место.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Червиченко: зачем Ивичу «Спартак»? Это бред и сектантство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android