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Лукин ярко праздновал гол, Федотов тепло обнимался с Карпиным. Фото победы ЦСКА

Лукин ярко праздновал гол, Федотов тепло обнимался с Карпиным. Фото победы ЦСКА
Лукин ярко праздновал гол, Федотов обнимался
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Вчера, 12 марта, состоялся ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА уверенно обыграл соперника — 2:0.

Командам долгое время не удавалось открыть счёт в матче. В первом тайме армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя ударами. На 63-й минуте ЦСКА вышел вперёд. Голом отметился защитник Илья Агапов, отличившийся с передачи Фёдора Чалова. На 84-й минуте армейцы забили снова — усилиями форварда Тамерлана Мусаева. Матч так и завершился — 2:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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