«Бавария» может заменить Зане вингером «Штутгарта» Фюрихом

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» рассматривает подписание 26-летнего футболиста — Фюрих привлекает руководство клуба. Мюнхенцы предпримут попытки по приобретению атакующего игрока в случае, если вингер Лерой Зане не продлит контракт.

Фальк выступает за «Штутгарт» с 2021 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «швабов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.