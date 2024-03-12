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Тренер Германии Нагельсман не планирует вызывать Горецку на мартовские матчи — Bild

Тренер Германии Нагельсман не планирует вызывать Горецку на мартовские матчи — Bild
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка, по всей видимости, не будет вызван в сборную Германии на предстоящие товарищеские матчи с Нидерландами и Францией, сообщает Bild. Напомним, международная пауза в марте станет последней перед чемпионатом Европы — 2024 – турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

По информации источника, наставник бундесманшафт Юлиан Нагельсман хочет использовать на месте Горецки его одноклубника — 19-летнего хавбека Александара Павловича.

Горецка вызывается в сборную Германии с 2014 года. В составе немецкой национальной команды Леон становился обладателем золотых медалей Кубка конфедераций — 2017.

В нынешнем сезоне Горецка провёл за «Баварию» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос возобновил карьеру в сборной.

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