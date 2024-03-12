Мусаев: Акинфеев может подшутить, но, когда надо — вовремя даст серьёзный совет
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об опытном голкипере армейцев Игоре Акинфееве.
«Игорь очень позитивный человек. Он может подшутить, но, когда надо — вовремя даст серьёзный совет. Сегодня перед игрой посоветовал кое-что, хорошо направил меня, поэтому спасибо ему», — передаёт слова Мусаева корреспондент „Чемпионата“ Владислав Круглов.
Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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