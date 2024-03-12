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Мусаев: Акинфеев может подшутить, но, когда надо — вовремя даст серьёзный совет

Мусаев: Акинфеев может подшутить, но, когда надо — вовремя даст серьёзный совет
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об опытном голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Игорь очень позитивный человек. Он может подшутить, но, когда надо — вовремя даст серьёзный совет. Сегодня перед игрой посоветовал кое-что, хорошо направил меня, поэтому спасибо ему», — передаёт слова Мусаева корреспондент „Чемпионата“ Владислав Круглов.

Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    
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