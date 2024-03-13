«Саарбрюккен» из третьей лиги вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Боруссию» М

Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии между командой третьей лиги «Саарбрюккеном» и клубом Бундеслиги мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Людвигспаркштадион» в Саарбрюккене. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в полуфинал Кубка Германии. «Боруссия» выбыла из турнира.

Уже на восьмой минуте нападающий «Боруссии» Робин Хак открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Франк Онора. Спустя лишь три минуты нападающий «Саарбрюккена» Амин Наифи сравнял счёт. В компенсированное время второго тайма нападающий Кай Брюнкер вырвал победу для своей команды. Голевая передача в активе Фабио Ди Микеле.