Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий после ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующую стадию турнира.

«Знали, как «Ростов» играет, но всё равно старались изменить игру в обороне. Создавали моменты и по делу во втором тайме выиграли. Мы бились до конца, сыграли сплочённо, на каждом участке поля каждый знал, что ему делать. Поэтому всё сложилось удачно», — сказал Обляков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Армейцы одержали победу благодаря голам защитника Ильи Агапова и нападающего Тамерлана Мусаева. Им ассистировали форвард Фёдор Чалов и сербский защитник Милан Гаич.