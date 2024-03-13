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Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий после ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующую стадию турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Знали, как «Ростов» играет, но всё равно старались изменить игру в обороне. Создавали моменты и по делу во втором тайме выиграли. Мы бились до конца, сыграли сплочённо, на каждом участке поля каждый знал, что ему делать. Поэтому всё сложилось удачно», — сказал Обляков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Армейцы одержали победу благодаря голам защитника Ильи Агапова и нападающего Тамерлана Мусаева. Им ассистировали форвард Фёдор Чалов и сербский защитник Милан Гаич.

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