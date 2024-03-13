Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующую стадию турнира.

«Ростов» был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жёсткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но всё равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах. Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.