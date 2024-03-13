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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующую стадию турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Ростов» был очень агрессивен в последних матчах, мы смотрели их игры, анализировали. Был обоюдно жёсткий, плотный футбол, где не хватало спокойствия. В первом тайме у нас были неоправданные обострения, но всё равно мы искали ходы и создавали моменты в быстрых переходах. Во втором тайме полностью поменяли игру, контролировали, создавали угловые, давили. Благодаря этому удалось забить два отличных гола», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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