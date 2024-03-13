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Аксель Витсель поделился ожиданиями перед ответным матчем Лиге чемпионов с «Интером»

Аксель Витсель поделился ожиданиями перед ответным матчем Лиге чемпионов с «Интером»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы понимаем, что первый матч был неудачным для нас, мы должны изменить фишку, мы не можем продолжать в том же духе. «Интер» очень сильная команда во всех областях, это будет нелегкий матч, они очень агрессивны, у них много контакта, много интенсивности. Если мы будем такими же, как они, или даже больше в этой области интенсивности, мы сможем что-то сделать завтра», — приводит слова Витселя Mundo Deportivo.

Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится 13 марта в 23:00 по мск. Первый матч завершился победой «Интера» (1:0).

На групповом этапе «Атлетико» занял первое место с 14 очками в квартете Е с «Лицио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка). «Интер» расположился на второй строчке (12 очков) таблицы D с «Реалом Сосьедад (12 очков), «Бенфикой» (4 очка) и «РБ Зальцбургом» (4 очка).

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