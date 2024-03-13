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«Не могу предсказать действия Симеоне». Тренер «Интера» Индзаги — об игре с «Атлетико»

«Не могу предсказать действия Симеоне». Тренер «Интера» Индзаги — об игре с «Атлетико»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится сегодня, 13 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не могу предсказать, что будет делать Симеоне. Они играют в той же системе, что и мы. Но иногда она меняется. Однако расстановка не имеет значения, важны футболисты. Мне повезло, что у меня есть отличная команда. Мы хотим провести важный матч и продолжить наш путь [в Лиге чемпионов]», — приводит слова Индзаги Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч 1/8 финала между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Интера».

Игра «Атлетико» — «Интер» пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч начнётся в 23:00 мск.

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