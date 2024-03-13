Игрок «Ростова» Чернов: в Кубке лучше идти по верхней сетке, случиться может что угодно

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о пути жёлто-синих в Фонбет Кубке России. Напомним, накануне, 12 марта, подопечные Валерия Карпина уступили ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ.
«Конечно, лучше идти в Кубке по верхней сетке. Как мы видим, в Пути регионов «Химки» обыграли «Краснодар», одного из лидеров чемпионата. Каждый матч, тем более в Кубке, — отдельная история. Случиться может что угодно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Краснодар». Основное время той встречи завершилось вничью, в серии пенальти точнее оказались армейцы.