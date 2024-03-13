Червиченко — об Ивиче: в «Краснодаре» приняли решения, о которых Галицкий будет жалеть

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Совершенно неожиданно, что «Краснодар» отправил в отставку Ивича. Это как гром среди ясного неба. На мой взгляд, нерезонное увольнение.

Мурад Мусаев уже был в «Краснодаре». Что он показал и чего добился? Я не могу сказать, что при Мусаеве «Краснодар» смотрелся лучше, чем при Ивиче. Я думаю, что эмоции южной крови захлестнулись и были приняты решения, о которых Галицкий потом будет жалеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с главным тренером клуба Владимиром Ивичем. До этого команда проиграла «Химкам» в четвертьфинале Fonbet Кубка России со счётом 0:2. На данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками в 20 матчах.