Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко — об Ивиче: в «Краснодаре» приняли решения, о которых Галицкий будет жалеть

Червиченко — об Ивиче: в «Краснодаре» приняли решения, о которых Галицкий будет жалеть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Совершенно неожиданно, что «Краснодар» отправил в отставку Ивича. Это как гром среди ясного неба. На мой взгляд, нерезонное увольнение.

Мурад Мусаев уже был в «Краснодаре». Что он показал и чего добился? Я не могу сказать, что при Мусаеве «Краснодар» смотрелся лучше, чем при Ивиче. Я думаю, что эмоции южной крови захлестнулись и были приняты решения, о которых Галицкий потом будет жалеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с главным тренером клуба Владимиром Ивичем. До этого команда проиграла «Химкам» в четвертьфинале Fonbet Кубка России со счётом 0:2. На данный момент «Краснодар» занимает вторую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками в 20 матчах.

Материалы по теме
«Краснодар» уволил Ивича! Уже есть главный кандидат на замену. LIVE
Live
«Краснодар» уволил Ивича! Уже есть главный кандидат на замену. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android