Дзагоев, Мостовой, Широков и Березуцкий сыграют в первом турнире звёзд спорта по паделу

В пятницу, 15 марта, в Москве пройдёт первый крупный турнир по паделу среди звёзд российского спорта – Bandeja Cup.

Его участниками станут бывшие футболисты: Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Павел Погребняк, Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Георгий Щенников, Владимир Рыков и Андрей Каряка. Также на корты выйдут президент РПЛ Александр Алаев и главный тренер «Краснодара-2» и тренер сборной России Николай Писарев.

Список участников турнира по паделу Bandeja Cup Фото: Bandeja Cup

В турнире по паделу примут участие такие спортсмены, как чемпион мира по хоккею – 2008 Максим Сушинский, бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и его первый заместитель Дмитрий Рыжков.

Напомним, падел – это парный ракеточный вид спорта с подсчётом очков, геймов и сетов по аналогии с больишм теннисом. Ключевые отличия – размер корта, наличие стеклянных стен и металлической сетки, игра от которых придаёт динамики и непредсказуемости, и вид ракетки (без струн, с отверстиями). Среди фанатов этой игры значатся такие мировые звёзды футбола, как Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Франческо Тотти и многие другие.

Ключевые игры турнира будут показаны на YouTube-канале.