«Родина» — «Урал»: Юшин вывел хозяев вперёд на седьмой минуте

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» проходит матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встречаются местная «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Стартовый свисток Алексея Сухого прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На седьмой минуте нападающий Александр Юшин с передачи Амура Калмыкова открыл счёт в матче. Юшин забил в ворота бывшей команды: Александр принадлежал «Уралу» с 2022 по 2024 год.
«Родина» после 22 матчей занимает шестое место в Мелбет Первой лиге, набрав 34 очка. «Урал» в Российской Премьер-Лиге идёт на 13-м месте, заработав 19 очков в 20 турах. После игры с «Родиной» команду ждёт перерыв до 31 марта, когда состоится матч со «Спартаком» в чемпионате. «Родина» 18 марта сыграет с «Кубанью».
- 13 марта 2024
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