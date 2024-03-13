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Фёдор Чалов обратился к фанатам ЦСКА после прохода «Ростова» в Кубке России

Фёдор Чалов обратился к фанатам ЦСКА после прохода «Ростова» в Кубке России
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поздравил фанатов с проходом клуба в следующий этап РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Всех красно-синих с победой и проходом в следующий этап Кубка России! Спасибо за вашу поддержку вчера!

Давно ничего тут не писал, но новостей не очень много: сборы закончились, сезон в самом разгаре, а мы полны сил и желания играть в футбол!» – написал Чалов в своём телеграм-канале.

12 марта ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал пути РПЛ Фонбет Кубка России. В этом матче Фёдор Чалов сделал одну голевую передачу. Первая встреча команд закончилась ничьей – 1:1.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ с 32 очками в 20 сыгранных матчах.

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