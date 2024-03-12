ЦСКА убрал команду Карпина в Кубке. А сборная России осталась без основного защитника!

ЦСКА прошёл «Ростов» в Фонбет Кубке России, победив дома после выездной ничьей 1:1. Действующие обладатели трофея уже в полуфинале Пути РПЛ. А ростовчане, несмотря на поражение, останутся в розыгрыше и получат второй шанс в Пути регионов.

У Владимира Федотова и Валерия Карпина не было причин беречь игроков основы, так как следующий тур РПЛ перенесён из-за выборов президента России и впереди у команд большая пауза. Тем не менее кое-какие перестановки по сравнению с победными матчами в чемпионате тренеры сделали. Оба поменяли голкиперов (Акинфеев и Песьяков уступили место в воротах соответственно Торопу и Медведеву), а в обороне ЦСКА на позиции Мойзеса сыграл Агапов.

Первый тайм был малосодержательным, осторожным и равным. ЦСКА стремился развивать атаки за счёт длинных передач, попадая под прессинг «Ростова». Было желание использовать свободное пространство на чужой половине поля, но не всегда была возможность. Да и развитие атак от Торопа в некоторых эпизодах оставляло желать лучшего. Иногда молодой сменщик Акинфеева делал неточные пасы, а в других ситуациях, казалось, чуть-чуть затягивал с вводом мяча в игру, когда мог бы поскорее поделиться им с партнёрами.

Если получалось забирать подборы после длинных передач и атаковать с ходу, армейцы создавали какое-то напряжение. Лучший шанс забить имел Гаич, зарядивший выше цели из хорошей позиции. У «Ростова» таили в себе угрозу прежде всего стандарты: пожалуй, самый опасный момент команда Карпина организовала благодаря ауту. Любопытная деталь: при обороне у ЦСКА Обляков играл по Глебову, чтобы ростовчане не имели преимущества в центре поля, поэтому Иван по ситуации оказывался едва ли не в роли «десятки» под нападающими.

К перерыву хозяева уступали гостям по ударам в створ – 1:2, причём свой нанесли только на 45-й минуте. Ещё одним запоминающимся эпизодом стало падение Давилы в штрафной «Ростова» после единоборства с Ваханией. Повтор показал: защитник прихватывал за футболку форварда. Судья Карасёв, очевидно, посчитал, что недостаточно сильно для фола. Вдобавок несколькими секундами ранее Келлвен, получая мяч, возможно, залез в офсайд. В общем, довольно трудный для разбора эпизод.

В перерыве Федотов выпустил форварда Мусаева вместо центрхава Зделара. По ходу первой половины у серба было повреждение, а ведь он вызван в сборную на матч с Россией. Вероятно, теперь его приезд в национальную команду под вопросом. А ещё через несколько минут после возобновления игры очередную травму получил Дивеев. Как же жаль защитника российской сборной!

Впереди у ЦСКА действовало трио Мусаев – Давила – Чалов, а Обляков опустился в центр поля. Армейцы очень бодро начали второй тайм: прибавили в скорости, поддавили ростовчан. Заработали первый в этом матче (на обе команды!) угловой, затем ещё несколько. Давила едва не забил головой, а на исходе часа матча внезапное подключение вперёд Агапова в позиционной атаке подарило красно-синим гол. Центрбек забил из вратарской с передачи Чалова, которая на самом деле была неудавшимся ударом.

ЦСКА управлял игрой и при счёте 1:0. У команды Карпина вообще ничего не получалось в атаке, жуткое количество брака выводило тренера из себя. Армейцев же словно магнитом притягивало к воротам «Ростова», за которыми в этот вечер находился горячий фан-сектор красно-синих. В результате за 10 минут до конца хозяева забили второй мяч. Здорово сыграл Давила, вырезав предголевую передачу на поддержавшего атаку мощным рывком Гаича, а серб покатил мяч на пустые ворота Мусаеву. Выход Тамерлана оправдал себя, причём не только из-за гола – он добавил огня атакам ЦСКА.

«Ростов» во второй половине ограничился одним-единственным ударом в створ. У молодого Торопа были и посложнее матчи за основу ЦСКА. Хотя в концовке он в не самом простом эпизоде отлично сыграл на выходе и успокоил партнёров – всё под контролем.