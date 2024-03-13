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Гришин: Тамерлан Мусаев оправдывает ожидания в ЦСКА — подспорье для других форвардов

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего армейцев Тамерлана Мусаева, который присоединился к клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Балтики».

«Тамерлан Мусаев оправдывает ожидания. Он такой мощный форвард, который забивает голы, это очень приятно. Он является подспорьем для других форвардов», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.

Напомним, вчера, 12 марта, состоялся ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Победу в матче одержали хозяева (2:). Второй мяч во встрече на счету Мусаева.