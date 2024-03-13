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Защитник ЦСКА Лукин: Мусаев — большой профессионал, многое от него беру

Защитник ЦСКА Лукин: Мусаев — большой профессионал, многое от него беру
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Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об игре партнёра по команде — форварда Тамерлана Мусаева.

«Тамерлан — большой профессионал. На самом деле, я очень многое беру от него. Рад, что он появился в нашей команде. Думаю, у него большое будущее. Конечно, в ЦСКА он как свой. Но не только Мусаев, но и другие футболисты, потому что здесь реально семья.

Что касается Айссауи и Риванди, то сейчас не особо с ними контактировал, всё-таки больше с Тамерланом. Посмотрим на них, но оценивать уровень будет тренерский штаб», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Мусаев перешёл в ЦСКА из «Балтики» в январе за € 300 тыс. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.

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