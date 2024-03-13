Бывший тренер Роши: Виллиан заслуживает играть на высоком уровне, у него характер чемпиона

Мигель Леал, ранее тренировавший защитника ЦСКА Виллиана Рошу, высказался о прогрессе бразильского футболиста.

«Виллиан удивляет меня. Роша всегда был игроком уровнем выше среднего. Очень хорош в воздухе, очень хорош позиционно. Способен играть и на позиции полузащитника, у него характер чемпиона. У него всегда был большой потенциал для прогресса.

Это было очевидно. Разница между ним и остальными была очень велика. Что характеризует игроков, обладающих наибольшим талантом и потенциалом, так это их отношение к работе. Виллиан всегда был профессионалом и много работал.

Уже у меня в команде Роша отлично играл головой. Обычно он забивал с угловых и со штрафных, был ориентиром в нашей атакующей игре, особенно в такие моменты. У него очень хорошая прыгучесть, он хорошо анализирует траекторию мяча, что позволяет ему появиться в нужный момент и забить.

У Роши есть все качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Это просто зависит от возможностей, которые появятся на его пути. Я надеюсь, что он получит это, потому что он этого заслуживает. Он отличный профессионал, и, если представится такая возможность, у него будет потенциал добиться успеха, судя по тому, что я видел в последнее время в его исполнении», — сказал Леал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.