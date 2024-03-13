«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

На 13-й минуте «Зенит» вышел вперёд, голом отметился форвард Матео Кассьерра. Спустя ещё восемь минут колумбиец оформил дубль. После этого команды не забивали, матч так и завершился — 2:0.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».