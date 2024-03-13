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Зенит — Динамо 2:0, результат ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 13 марта 2024 года

«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

На 13-й минуте «Зенит» вышел вперёд, голом отметился форвард Матео Кассьерра. Спустя ещё восемь минут колумбиец оформил дубль. После этого команды не забивали, матч так и завершился — 2:0.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    
Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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