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Защитник «Зенита» Алип: взаимодействие с бразильцами? Уже понимаю по-португальски

Защитник «Зенита» Алип: взаимодействие с бразильцами? Уже понимаю по-португальски
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Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о взаимодействии с бразильскими партнёрами по команде.

«Если говорить о взаимопонимании с новыми защитниками, то я уже понимаю по-португальски (смеётся). Будем работать дальше. Переживаете за моё место в стартовом составе? Не надо, всё нормально будет. Я уверен, что удастся отвоевать место. Конкуренция — всегда хорошо», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Алип выступает за «Зенит» с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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