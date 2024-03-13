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Новичок «Зенита» Нино: атмосфера в команде очень хорошая — это помогает

Новичок «Зенита» Нино: атмосфера в команде очень хорошая — это помогает
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Новичок «Зенита» Нино, выступающий на позиции центрального защитника, высказался о первых месяцах, проведённых в санкт-петербургской команде.

«О «Зените» я слышал многое ещё до того, как приехал сюда, о том, какие здесь хорошие люди. Но когда я сам убедился в этом, то в хорошем смысле удивился, насколько все классные. Атмосфера в команде очень хорошая. Это мне помогает», — предаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Нино перешёл в «Зенит» в январе этого года. Сине-бело-голубые приобрели 26-летнего игрока обороны у бразильского «Флуминенсе» за € 5 млн.

Во время зимних тренировочных сборов Нино принял участие в трёх товарищеских матчах, в которых не отметился результативными действиями. Бразилец также успел провести на поле по 90 минут в двух матчах РПЛ нынешнего сезона. Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

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