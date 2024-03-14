«Атлетико» — первая команда в истории Лиги чемпионов, выигравшая три серии пенальти

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» на домашней арене одолел «Интер» (2:1, 3:2 по пенальти). Таким образом, мадридцы стали первой командой в истории самого престижного европейского клубного турнира, выигравшей три послематчевые серии 11-метровых ударов. Отметим, что словенский голкипер «матрасников» Ян Облак принимал участие во всех трёх сериях пенальти.

«Атлетико» обыгрывал по пенальти «Байер» в сезоне-2014/2015 и ПСВ в сезоне-2015/2016. В том же 2016 году «матрасники» уступили мадридскому «Реалу» в финале ЛЧ в серии 11-метровых ударов.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).