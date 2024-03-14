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«Атлетико» — первая команда в истории Лиги чемпионов, выигравшая три серии пенальти

«Атлетико» — первая команда в истории Лиги чемпионов, выигравшая три серии пенальти
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» на домашней арене одолел «Интер» (2:1, 3:2 по пенальти). Таким образом, мадридцы стали первой командой в истории самого престижного европейского клубного турнира, выигравшей три послематчевые серии 11-метровых ударов. Отметим, что словенский голкипер «матрасников» Ян Облак принимал участие во всех трёх сериях пенальти.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«Атлетико» обыгрывал по пенальти «Байер» в сезоне-2014/2015 и ПСВ в сезоне-2015/2016. В том же 2016 году «матрасники» уступили мадридскому «Реалу» в финале ЛЧ в серии 11-метровых ударов.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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