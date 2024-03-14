Сборная Испании представила форму на Евро-2024

Сборная Испании представила основной комплект формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «Фурии Рохи» выступит известный немецкий экипировщик adidas.

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

«Наша футболка. Наш выбор», — говорится в сообщении пресс-службы компании adidas.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Испании на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Луиса де ла Фуэнте будут противостоять команды Италии, Хорватии и Албании.

Отметим, что сборная Испании по футболу выигрывала чемпионат Европы трижды — в 1964, 2008 и 2012 годах. Действующий победитель Евро — сборная Италии. В 2021 году итальянская команда переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии.

Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась пресс-служба сборной Германии.