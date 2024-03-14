Экс-игрок «Краснодара» Ари: верю, что чёрно-зелёные станут чемпионами

Бывший нападающий «Краснодара» Ари считает, что «быки» смогут завоевать чемпионский титул в этом сезоне. Также бразильский форвард высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

«Если руководство «Краснодара» считает, что команда может потерять возможность стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся тренер, который олицетворяет клуб и нравится болельщикам. Футболистам он обязательно понравится. Я верю в чемпионство. Это будет отличной мотивацией для всех. Верю, что у них 100% есть шанс стать чемпионами!» — приводит слова Ари Metaratings.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с января 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.