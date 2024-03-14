Защитник «Локомотива» Митай высказался о неудачном возобновлении сезона

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай прокомментировал безвыигрышную серию клуба.
«Никогда команда ничего не говорит, если не забивается пенальти. Такое может случиться с каждым из нас. В любом случае, были какие-то слова одобрения после матча в раздевалке в адрес Дзюбы.
Не могу назвать определённую причину. Всё, что могу сказать — нам нужна правильная реакция на серию неудачных матчей, чтобы исправить ситуацию. Хотелось бы уйти на паузу сборных с победой, но мы имеем то, что имеем. Будет пища для размышлений, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Андрей Муценко.
Сегодня, 14 марта, прошел матч «Локомотива» с «Балтикой» на «РЖД Арене (Локомотив)». Встреча завершилась ничьей. Отличились Наир Тикнизян и Данила Козлов. Первая встреча команд также завершилась вничью – 2:2.
- 14 марта 2024
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