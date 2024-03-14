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«Бенфика» в гостях обыграла «Рейнджерс» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

«Бенфика» в гостях обыграла «Рейнджерс» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазко. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Кружляк. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Бенфики». По итогам двухматчевого противостояния португальская команда выиграла у «Рейнджерс» со счётом 3:2.

На 67-й минуте встречи с передачи крайнего нападающего Анхеля Ди Марии единственный гол в матче забил форвард Рафаэл Силва.

Таким образом, «Бенфика» квалифицировалась в 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, жеребьёвка Лиги Европы состоится завтра, 15 марта и начнётся в 15:00 мск. По аналогии с Лигой чемпионов в этих двух турнирах нет «сеяных» команд и нет запретов.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 66'    
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