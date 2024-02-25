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«Челси» — худший по трансферному балансу в последние пять сезонов, «Бенфика» — лучшая

«Челси» — худший по трансферному балансу в последние пять сезонов, «Бенфика» — лучшая
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Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов по худшему и лучшему трансферному балансу за последние пять сезонов. Худшим стал лондонский «Челси», чей баланс составляет минус € 782 млн. Баланс португальской «Бенфики» — плюс € 354 млн, что является лучшим показателем.

Примечательно, что в топ-5 антирейтинга входят только клубы английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед» (минус € 773 млн), лондонский «Арсенал» (минус € 622 млн), лондонский «Тоттенхэм» (минус € 608 млн) и «Ньюкасл Юнайтед» (минус € 574 млн).

Наряду с «Бенфикой» лучший трансферный баланс за последние пять сезонов показали амстердамский «Аякс» (плюс € 349 млн) и французский «Лилль» (плюс € 282 млн).

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