«Ливерпуль» — «Спарта»: хозяева забили три гола за десять минут

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Артур Суареш Диаш. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес. На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес. На восьмой минуте полузащитник Бобби Кларк удвоил преимущество хозяев. На десятой минуте третий гол «Ливерпуля» забил вингер Мохамед Салах.

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.