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Эммерсон – об организации в сборной Конго: после матча многие ребята психанули

Эммерсон – об организации в сборной Конго: после матча многие ребята психанули
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Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о сложностях игры за сборную Конго, связанных с организацией турниров.

«Мы должны были вылетать в Замбию в семь утра — за день до матча. Встали, позавтракали и ждали автобус в аэропорт. Но в какой-то момент стало ясно, что вылет переносится, а на сколько — неизвестно. В итоге отправились только в полночь! В Замбии были в пять утра, а матч — в шесть вечера. Естественно, никакой предыгровой тренировки, мы даже не поспали толком. Выдохлись уже в первом тайме и проиграли 2:4. После матча многие ребята психанули и сказали, что с такой организацией результата никогда не будет. Шесть футболистов после той игры отказались играть за сборную», – приводит слова Эммерсона Sport24.

В мае 2022 года конголезский футболист Эммерсон подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». В этом сезоне защитник провел 18 матчей, забив один мяч и записав на свой счет одну голевую передачу. До подписания соглашения с «Уралом» Эммерсон выступал за «СКА-Хабаровск».

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