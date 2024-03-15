Рафаэл Леау раскрыл цели «Милана» в Лиге Европы

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов и раскрыл цели команды в Лиге Европы после победы над «Славией».
«Мы хотим продвигаться в Лиге Европы и попытаться выиграть ее для нас и наших болельщиков. Вылет из Лиги чемпионов был неприятным, но мы знаем, что это наш момент, и мы все горим желанием продолжить это путешествие по Европе. Прямо сейчас наше внимание сосредоточено на «Вероне», – приводит слова Леау Milan TV.
Сегодня, 14 марта, «Милан» встретился со «Славией» на стадионе «Фортуна Арена» в Праге в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Россонери» обыграли соперника со счетом 3:1. В составе «Милана» отличились Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау. За «Славию» забил Матей Юрасек. В предыдущей встрече «Милан» обыграл «Славию» со счетом 4:2.
Следующий матч «Россонери» в Лиге Европы пройдет 14 марта, команда встретится с «Вероной».
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