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Рафаэл Леау раскрыл цели «Милана» в Лиге Европы

Рафаэл Леау раскрыл цели «Милана» в Лиге Европы
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Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов и раскрыл цели команды в Лиге Европы после победы над «Славией».

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Пулишич – 33'     0:2 Лофтус-Чик – 36'     0:3 Леау – 45+6'     1:3 Юрасек – 84'    
Удаления: Голеш – 20' / нет

«Мы хотим продвигаться в Лиге Европы и попытаться выиграть ее для нас и наших болельщиков. Вылет из Лиги чемпионов был неприятным, но мы знаем, что это наш момент, и мы все горим желанием продолжить это путешествие по Европе. Прямо сейчас наше внимание сосредоточено на «Вероне», – приводит слова Леау Milan TV.

Сегодня, 14 марта, «Милан» встретился со «Славией» на стадионе «Фортуна Арена» в Праге в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Россонери» обыграли соперника со счетом 3:1. В составе «Милана» отличились Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау. За «Славию» забил Матей Юрасек. В предыдущей встрече «Милан» обыграл «Славию» со счетом 4:2.

Следующий матч «Россонери» в Лиге Европы пройдет 14 марта, команда встретится с «Вероной».

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