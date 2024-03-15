Акинфеев: когда попал в основу ЦСКА, боялся в душ ходить. Сейчас у молодых нет авторитетов

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о молодости и суровых правилах в армейской команде.

«Время моей молодости было совсем другое — старая тренерская школа. Я попал к Газзаеву, у которого не забалуешь. Когда я только оказался в основе, в душ боялся ходить! Нынешняя молодёжь ничего не боится, авторитетов нет. Я раньше удивлялся, что никто из молодых сетку с мячами не таскает, сейчас перестал. У всех в командах по два-три администратора, все думают, что они должны делать всё. Но у каждого есть своя голова на плечах. Каждый волен себя вести так, как считает нужным. В поведение каждого не хочется лезть.

Все наши старички дают советы молодым, но это касается футбола. Вне поля я стараюсь не лезть. Если спросят – отвечу. А так – у них своя тусовка. Но за советами обращаются, спрашивают, стоит ли уйти в аренду или нет, например. Я своё видение ситуации всегда дам», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.