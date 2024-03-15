Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о победе в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

«Изначально настраивались, чтобы побеждать «Оренбург» в основное время. Говорили только об этом на неделе, когда готовились к матчу. Не сказать, что автогол смутил, но, конечно, добавил нервозности. В принципе, продолжали играть так же, как и планировали: создавали моменты, подходы — у Соболя была перекладина, у меня был дальний удар, близкий к штанге.

Старались играть дома от себя. В первом тайме пропустили, окей, бывает. Поговорили в перерыве. Во втором тайме вышли, добавили эмоций. Вышли другой командой и додавили», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.