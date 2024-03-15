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Игорь Акинфеев назвал самый страшный момент в своей карьере

Игорь Акинфеев назвал самый страшный момент в своей карьере
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самый страшный момент в своей карьере.

«Было много моментов, когда жалел о своих эмоциях. Но самый страшный, когда я Коромана в затылок ударил в 2004 году. Меня дисквалифицировали на пять матчей, а я тогда только начал в основном составе стабильно играть при Артуре Жорже. В итоге после дисквалификации больше я в 2004 году не играл.

Это меня научило, что так делать нельзя, во-первых. Во-вторых, что бы ни случилось, надо убирать эмоции, пусть он мне даже мяч в голову добил. Надо уметь не поддаваться на провокации. Плюс мне штраф хороший впаяли — мой единственный в карьере», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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