Мадридский «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса на расовой почве

Мадридский «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса Жуниора на расовой почве. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид подал жалобу в Генеральную прокуратуру о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в связи с расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях стадиона «Олимпик Льюис Компанис» и стадиона «Цивитас Метрополитано» перед матчами Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» Мадрид — «Милан».

«Реал» Мадрид просит прокуратуру запросить у сил безопасности имеющиеся записи в обоих местах, чтобы установить авторов указанных оскорблений на расовой почве.

«Реал» Мадрид осуждает жестокие атаки расизма, дискриминации и ненависти, которые, к сожалению, неоднократно происходили против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Наш клуб продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта и будет твёрдо бороться за толерантность перед лицом таких отвратительных эпизодов, как те, которые продолжают происходить в последнее время», — написано в заявлении клуба.