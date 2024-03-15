«Реал» — «Арсенал» или «Сити» — «Бавария»? Выбираем пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники четвертьфинала. В борьбе за трофей осталось восемь клубов: испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, французский «ПСЖ», а также английские «Манчестер Сити» и «Арсенал». Жеребьёвка следующей стадии состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня, 15 марта. Предлагаем вам выбрать соперника для каждого клуба.
«Барселона»
С кем сыграет «Барселона»
Фото: «Чемпионат»
Каталонцы на групповом этапе заняли первое место в квартете с «Шахтёром», «Порту» и «Антверпеном». В 1/8 финала «Барса» прошла «Наполи», показав классный футбол в ответной игре (1:1, 3:1). А с кем хотите увидеть в паре команду Хави в четвертьфинале?
«ПСЖ»
С кем сыграет «ПСЖ»
Фото: «Чемпионат»
Парижане попали в «группу смерти» и с трудом вышли из неё, опередив «Милан» только за счёт личных матчей. В 1/8 финала команде Луиса Энрике повезло: «ПСЖ» без труда разобрался с кризисным «Реалом Сосьедад». Следующий соперник…?
«Манчестер Сити»
С кем сыграет «Манчестер Сити»
Фото: «Чемпионат»
Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов не испытал проблем в группе. На счету «горожан» шесть побед в шести турах над «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». В 1/8 финала снова повезло – достался «Копенгаген». «Сити» одержал две победы со счётом 3:1. В четвертьфинале лёгких соперников уже не будет. С кем хотите увидеть битву Гвардиолы?
«Бавария»
С кем сыграет «Бавария»
Фото: «Чемпионат»
Мюнхенцам будет крайне трудно выиграть Бундеслигу, но вот за Лигу чемпионов команда борется. «Бавария» вышла с первого места из лихой группы с «МЮ», «Галатасараем» и «Копенгагеном», а затем прошла «Лацио». В первом матче команда Тухеля уступила (0:1), но дома разобралась с «орлами» — 3:0. Кто, по вашему мнению, достанется «Баварии» дальше?
«Реал»
С кем сыграет «Реал»
Фото: «Чемпионат»
Мадридцы каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов. В чемпионате «Реал» лидирует с отрывом, так что команда Анчелотти отдаст максимум сил на еврокубок. В группе мадридцы опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион». А в 1/8 финала не без проблем прошли «РБ Лейпциг». Кто ждёт «Реал» дальше? Очередная встреча с «Сити» или, может, с Мбаппе?
«Арсенал»
С кем сыграет «Арсенал»
Фото: «Чемпионат»
«Канониры» впервые с 2010 года оказались в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой стадии плей-офф «Арсенал» прошёл «Порту», вырвав победу в серии пенальти (0:1, 1:0, 4:2 пен.). А на групповом этапе лондонцы оказались выше ПСВ, «Ланса» и «Севильи». «Арсенал» сыграл в ЛЧ с клубами из Нидерландов, Франции, Испании и Португалии. Новая страна будет в четвертьфинале? Или выпадет «Манчестер Сити»?
«Атлетико»
С кем сыграет «Атлетико»
Фото: «Чемпионат»
Мадридцы на групповом этапе без особых проблем заняли первое место в квартете с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». А в 1/8 финала получилась великолепная серия с «Интером». В Милане «матрасники» минимально уступили, а в Мадриде одержали победу в основное время – 2:1. Дело перешло в серию пенальти, где «Атлетико» оказался удачливее. Вряд ли кто-то обрадуется, получив команду Симеоне в четвертьфинале.
«Боруссия» Дортмунд
С кем сыграет «Боруссия»
Фото: «Чемпионат»
Немцы удивили всех, заняв первое место в «группе смерти» с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом». А в 1/8 финала оказались сильнее ПСВ. В четвертьфинале «Боруссия», кажется, самый желанный соперник. С кем бы хотели увидеть их матчи?