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Лига чемпионов — 2023/2024, жеребьёвка 1/4 финала, кто на кого попадёт, прогноз, Барселона, Реал, Бавария, Сити, Арсенал

«Реал» — «Арсенал» или «Сити» — «Бавария»? Выбираем пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Никита Паглазов
Превью жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов
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А может, вы хотите увидеть «класико», встречу Пепа с Артетой или игру Мбаппе против будущего клуба?

В Лиге чемпионов определились все участники четвертьфинала. В борьбе за трофей осталось восемь клубов: испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, французский «ПСЖ», а также английские «Манчестер Сити» и «Арсенал». Жеребьёвка следующей стадии состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня, 15 марта. Предлагаем вам выбрать соперника для каждого клуба.

«Барселона»

С кем сыграет «Барселона»

С кем сыграет «Барселона»

Фото: «Чемпионат»

Каталонцы на групповом этапе заняли первое место в квартете с «Шахтёром», «Порту» и «Антверпеном». В 1/8 финала «Барса» прошла «Наполи», показав классный футбол в ответной игре (1:1, 3:1). А с кем хотите увидеть в паре команду Хави в четвертьфинале?

Третий гол «Барсы» в ответном матче — восторг:
«Барса» вышла на матч плей-офф ЛЧ с двумя юнцами. И показала классику
«Барса» вышла на матч плей-офф ЛЧ с двумя юнцами. И показала классику

«ПСЖ»

С кем сыграет «ПСЖ»

С кем сыграет «ПСЖ»

Фото: «Чемпионат»

Парижане попали в «группу смерти» и с трудом вышли из неё, опередив «Милан» только за счёт личных матчей. В 1/8 финала команде Луиса Энрике повезло: «ПСЖ» без труда разобрался с кризисным «Реалом Сосьедад». Следующий соперник…?

«Сосьедад» без Захаряна ничего не сделал «ПСЖ» дома:
Мбаппе растерзал «Реал Сосьедад». Для Захаряна завершилась Лига чемпионов
Мбаппе растерзал «Реал Сосьедад». Для Захаряна завершилась Лига чемпионов

«Манчестер Сити»

С кем сыграет «Манчестер Сити»

С кем сыграет «Манчестер Сити»

Фото: «Чемпионат»

Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов не испытал проблем в группе. На счету «горожан» шесть побед в шести турах над «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». В 1/8 финала снова повезло – достался «Копенгаген». «Сити» одержал две победы со счётом 3:1. В четвертьфинале лёгких соперников уже не будет. С кем хотите увидеть битву Гвардиолы?

В ответном матче с «Копенгагеном» Холанд догнал Агуэро:
Хавбек «Сити» получил жуткую травму. А Холанд размялся в ЛЧ перед «Ливерпулем». Видео
Хавбек «Сити» получил жуткую травму. А Холанд размялся в ЛЧ перед «Ливерпулем». Видео

«Бавария»

С кем сыграет «Бавария»

С кем сыграет «Бавария»

Фото: «Чемпионат»

Мюнхенцам будет крайне трудно выиграть Бундеслигу, но вот за Лигу чемпионов команда борется. «Бавария» вышла с первого места из лихой группы с «МЮ», «Галатасараем» и «Копенгагеном», а затем прошла «Лацио». В первом матче команда Тухеля уступила (0:1), но дома разобралась с «орлами» — 3:0. Кто, по вашему мнению, достанется «Баварии» дальше?

Как Кейн выводил «Баварию» в четвертьфинал ЛЧ:
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»

«Реал»

С кем сыграет «Реал»

С кем сыграет «Реал»

Фото: «Чемпионат»

Мадридцы каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов. В чемпионате «Реал» лидирует с отрывом, так что команда Анчелотти отдаст максимум сил на еврокубок. В группе мадридцы опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион». А в 1/8 финала не без проблем прошли «РБ Лейпциг». Кто ждёт «Реал» дальше? Очередная встреча с «Сити» или, может, с Мбаппе?

В Мадриде «Реалу» пришлось несладко против «РБ Лейпциг»:
«Реал» заставили страдать в Лиге чемпионов. Гений Беллингема помог избежать худшего
«Реал» заставили страдать в Лиге чемпионов. Гений Беллингема помог избежать худшего

«Арсенал»

С кем сыграет «Арсенал»

С кем сыграет «Арсенал»

Фото: «Чемпионат»

«Канониры» впервые с 2010 года оказались в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой стадии плей-офф «Арсенал» прошёл «Порту», вырвав победу в серии пенальти (0:1, 1:0, 4:2 пен.). А на групповом этапе лондонцы оказались выше ПСВ, «Ланса» и «Севильи». «Арсенал» сыграл в ЛЧ с клубами из Нидерландов, Франции, Испании и Португалии. Новая страна будет в четвертьфинале? Или выпадет «Манчестер Сити»?

«Арсенал» и «Порту» устроили эпичную серию:
Матч ЛЧ, после которого фанаты «Арсенала» проснутся седыми
Матч ЛЧ, после которого фанаты «Арсенала» проснутся седыми

«Атлетико»

С кем сыграет «Атлетико»

С кем сыграет «Атлетико»

Фото: «Чемпионат»

Мадридцы на групповом этапе без особых проблем заняли первое место в квартете с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». А в 1/8 финала получилась великолепная серия с «Интером». В Милане «матрасники» минимально уступили, а в Мадриде одержали победу в основное время – 2:1. Дело перешло в серию пенальти, где «Атлетико» оказался удачливее. Вряд ли кто-то обрадуется, получив команду Симеоне в четвертьфинале.

Как мадридцы героически проходили в четвертьфинал:
«Атлетико» выдал лучший матч сезона, у «Интера» — драма. Есть все участники 1/4 финала ЛЧ!
«Атлетико» выдал лучший матч сезона, у «Интера» — драма. Есть все участники 1/4 финала ЛЧ!

«Боруссия» Дортмунд

С кем сыграет «Боруссия»

С кем сыграет «Боруссия»

Фото: «Чемпионат»

Немцы удивили всех, заняв первое место в «группе смерти» с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом». А в 1/8 финала оказались сильнее ПСВ. В четвертьфинале «Боруссия», кажется, самый желанный соперник. С кем бы хотели увидеть их матчи?

Подробности ответного матча «Боруссии» с ПСВ:
ПСВ мог спастись в добавленное время. Но его прикончил Ройс
ПСВ мог спастись в добавленное время. Но его прикончил Ройс
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