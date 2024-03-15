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Игрок ПАОКа Оздоев: мы были уверены, что пройдём загребское «Динамо»

Игрок ПАОКа Оздоев: мы были уверены, что пройдём загребское «Динамо»
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. Напомним, соперником команды из Греции было загребское «Динамо». Первая встреча завершилась победой хорватской команды (2:0), однако во второй встрече ПАОКу удалось добиться разгромной победы (5:1) и выйти в следующую стадию турнира.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Баба – 27'     2:0 Сучич – 33'     3:0 Brandon – 42'     3:1 Ходжа – 49'     4:1 Кульеракис – 72'     5:1 Живкович – 88'    

«Было приятно пройти в четвертьфинал. Потому что первая игра с загребским «Динамо» прошла для нас неудачно. Мы были уверены в своих силах и в том, что пройдём дальше. Салоники живут ПАОКом. Для них это историческая команда. Это их жизнь. Любая неудача, и они приезжают на базу, начинают высказывать недовольство. После любого успеха они тоже всегда рядом», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

В четвертьфинале турнира соперником ПАОКа стал бельгийский «Брюгге». Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».

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