Игрок ПАОКа Оздоев: мы были уверены, что пройдём загребское «Динамо»

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. Напомним, соперником команды из Греции было загребское «Динамо». Первая встреча завершилась победой хорватской команды (2:0), однако во второй встрече ПАОКу удалось добиться разгромной победы (5:1) и выйти в следующую стадию турнира.

«Было приятно пройти в четвертьфинал. Потому что первая игра с загребским «Динамо» прошла для нас неудачно. Мы были уверены в своих силах и в том, что пройдём дальше. Салоники живут ПАОКом. Для них это историческая команда. Это их жизнь. Любая неудача, и они приезжают на базу, начинают высказывать недовольство. После любого успеха они тоже всегда рядом», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

В четвертьфинале турнира соперником ПАОКа стал бельгийский «Брюгге». Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».