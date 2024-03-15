Оздоев: «Брюгге» — идеальная жеребьёвка, должны будем проходить этого соперника

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги конференций. Напомним, соперником команды из Греции стал бельгийский «Брюгге».

«Никаких предпочтений не было. Лично мне хотелось попасть на не самую топовую команду. «Брюгге» — идеальная жеребьёвка. Мы знаем, что должны будем проходить этого соперника. Я с «Брюгге» ещё за «Зенит» играл (смеётся). Сейчас не следил за ними. Хорошая европейская команда с хорошим подбором игроков. Их нельзя недооценивать», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл за ПАОК 41 матч, в котором отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.