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Александр Зуев: ко мне был интерес из Турции

Александр Зуев: ко мне был интерес из Турции
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Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Казахстана Александр Зуев высказался о возможности перехода в один из клубов чемпионата Турции.

«Были ли какие-то предложения или варианты с продолжением карьеры в Турции? Я обсуждал уровень чемпионата Турции с Зайнутдиновым, там очень хорошая лига. Он говорит, что два-три месяца привыкал к интенсивности. В Турции всё совсем по-другому, там намного больше давления. Что касается вариантов, то ко мне был интерес, но конкретики не было», – приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

Напомним, летом 2023 года Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом. 16 января стало известно, что Александр Зуев стал игроком тульского «Арсенала». Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Александр дебютировал в сборной Казахстана. При этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.

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