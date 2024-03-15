Александр Зуев назвал казахстанских футболистов, которые могли бы перейти в РПЛ

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев ответил на вопрос о том, кто из казахстанских футболистов мог бы перейти в Российскую Премьер-Лигу или европейский чемпионат.

«Бауыржан Исламхан способен уехать в Европу. Думаю, он восстановится и также будет в порядке. Максим Самородов – тоже перспективный игрок. Слышал, что его просматривали селекционеры «Спартака», «Зенита» и «Локомотива».

Он мог бы усилить российский гранд? Сложно ответить на этот вопрос. В таких клубах сейчас сильные легионеры. Тут важно, чтобы он перешёл, и уже после этого говорить, усилит или нет. Он должен угадать с командой, чтобы не было большого давления», – приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

В прошлом году Александр Зуев сообщил о получении гражданства Казахстана. Футболист родился в казахстанском городе Костанай, где занимался футболом в системе «Тобола». В 2005 году семья Зуева переехала в российский Челябинск.

Напомним, действующее трудовое соглашение Зуева с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне в активе 27-летнего хавбека два матча во всех турнирах без результативных действий.