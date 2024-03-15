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Винисиус считает, что «Реал» неактивно поддерживает его в борьбе с расизмом — The Athletic

Винисиус считает, что «Реал» неактивно поддерживает его в борьбе с расизмом — The Athletic
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор считает, что «сливочные» делают недостаточно для того, чтобы поддерживать его борьбу с расизмом и защищать в случаях проявления расистского поведения в его адрес. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Винисиус считает, что «Реал» должен был быстрее отреагировать на видео, где болельщики мадридского «Атлетико» в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пен. 3:2) скандируют в его адрес «Винисиус — шимпанзе». Футболисту не понравилось, что «сливочные» подали соответствующую жалобу в прокуратуру только после Ла Лиги.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кроме того, бразильский футболист по-прежнему недоволен клубом из-за того, что перед матчем 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) мадридцы в своей социальной сети опубликовали фотографию с Винисиусом, внизу которой был размещён логотип группы Vini Vici, вдохновлённый эволюцией обезьяны в человека.

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