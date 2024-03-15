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Винисиус грозился бойкотировать матч с «Валенсией» из-за поста «Реала» в соцсетях — Relevo

Винисиус грозился бойкотировать матч с «Валенсией» из-за поста «Реала» в соцсетях — Relevo
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор грозился бойкотировать матч с «Валенсией» из-за поста мадридского клуба в социальной сети, сообщает Relevo.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

По данным источника, накануне матча «Реал» опубликовал фото с Винисиусом, внизу которого был размещён логотип группы Vini Vici, вдохновленный эволюцией обезьяны в человека.

Фото: Relevo

Эта публикация вызвала гнев у Винисиуса, который грозился бойкотировать этот матч. Футболист упрекнул некоторых чиновников клуба в произошедшем и потребовал объяснений.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Хосе Анхель Санчес, генеральный директор «Реала» смог уладить конфликт у уговорил футболиста принять участие в матче, где он в итоге оформил дубль. Также Винисиусу пообещали, что накажут тех, кто разместил эту публикацию.

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