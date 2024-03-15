Винисиус грозился бойкотировать матч с «Валенсией» из-за поста «Реала» в соцсетях — Relevo

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор грозился бойкотировать матч с «Валенсией» из-за поста мадридского клуба в социальной сети, сообщает Relevo.

По данным источника, накануне матча «Реал» опубликовал фото с Винисиусом, внизу которого был размещён логотип группы Vini Vici, вдохновленный эволюцией обезьяны в человека.

Фото: Relevo

Эта публикация вызвала гнев у Винисиуса, который грозился бойкотировать этот матч. Футболист упрекнул некоторых чиновников клуба в произошедшем и потребовал объяснений.

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Хосе Анхель Санчес, генеральный директор «Реала» смог уладить конфликт у уговорил футболиста принять участие в матче, где он в итоге оформил дубль. Также Винисиусу пообещали, что накажут тех, кто разместил эту публикацию.

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