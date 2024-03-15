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Стало известно, где содержится задержанный форвард «Спартака» Промес

Стало известно, где содержится задержанный форвард «Спартака» Промес
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес содержится в полицейском участке возле аэропорта Дубая в ОАЭ, сообщает De Telegraaf со ссылкой на сотрудника учреждения.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ.

Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

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