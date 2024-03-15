«Лацио» поддержал Иммобиле и его семью, подвергающихся нападкам со стороны фанатов

«Лацио» выступил с заявлением в поддержку нападающего римского клуба Чиро Иммобиле, который вместе со своей семьёй стал подвергаться нападкам со стороны болельщиков «орлов», считающих, что футболист причастен к увольнению Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

«Лацио» выражает полную солидарность со своим капитаном Чиро Иммобиле и его семьёй, которые в последние дни подвергаются тревожным и неприемлемым нападкам.

Спорт, а также его этическая ценность должны оставаться такими: любой акт словесного или физического насилия обязан быть единодушно осуждён. Это должно быть сделано уверенно и без каких-либо оправданий», — сказано в заявлении на официальном сайте «Лацио».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Сообщалось, что также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются. При этом подчёркивается, что это не единичный случай агрессивного поведения со стороны фанатов по отношению к Иммобиле и его семье.