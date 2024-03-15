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Иммобиле и его семья подвергаются нападкам фанатов, обвиняющих игрока в увольнении Сарри

Иммобиле и его семья подвергаются нападкам фанатов, обвиняющих игрока в увольнении Сарри
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, а также его семья подвергаются преследованиям со стороны болельщиков «орлов», считающих, что футболист виновен в увольнении экс-тренера римского клуба Маурицио Сарри. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Сообщается, что также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются.

Подчёркивается, что были и другие эпизоды проявления агрессии в адрес нападающего и его семьи. Например, один из фанатов «Лацио» оскорбил Иммобиле, когда тот находился в автомобиле со своим четырёхлетним сыном. Зафиксирован случай, когда поклонники римского клуба оскорбляли жену Иммобиле в тот момент, когда игрока не было рядом с ней.

По мнению некоторых болельщиков, ветераны клуба во главе с Иммобиле намеренно не демонстрировали лучшую игру для того, чтобы Сарри был отправлен в отставку.

Напомним, Сарри был уволен из «Лацио» 13 марта.

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