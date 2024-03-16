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Червиченко: главное, как быстро Захарян забил гол за «Реал Сосьедад» — и года не прошло

Червиченко: главное, как быстро Захарян забил гол за «Реал Сосьедад» — и года не прошло
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на первый гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна за испанскую команду.

«Самое главное, как быстро Захарян забил этот гол — и года не прошло. Думаю, пока Арсен не так хорош и ярок в Испании, как в России. Да и в России у него был один отличный сезон, а дальше всё пошло по убывающей. Но он успел переехать. Честно говоря, особо за его карьерой не слежу. Мне не очень интересны те, кто перекрасились из россиян в другие национальности, чтобы уехать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян забил гол в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом». Российский футболист отметился голом на 68-й минуте встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    
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