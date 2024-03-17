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«Вест Хэм» и «Астон Вилла» поделили очки в матче 29-го тура АПЛ

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» поделили очки в матче 29-го тура АПЛ
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Итоговый результат — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Антонио – 29'     1:1 Дзаньоло – 79'    

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио с передачи Владимира Цоуфала. «Астон Вилла» отыгралась усилиями полузащитника Николо Дзаньоло. Он отличился с передачи Муссы Диаби на 79-й минуте.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (64).

Турнирная таблица АПЛ
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