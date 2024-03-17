Голевая передача Кузяева не помогла «Гавру» уйти от поражения в матче с «Клермоном»

Сегодня, 17 марта, состоялся матч 26-го тура французской Лиги 1 между командами «Клермон» и «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. Встреча проводилась на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У «Клермона» дублем отметился Мухаммед Чам Сарачевич. В составе гостей единственный гол забил Андре Айю, которому ассистировал Далер Кузяев, вышедший на поле с первых минут. Отметим, что россиянин был заменён на 84-й минуте.

В данный момент «Клермон» находится на последней, 18-й строчке чемпионата Франции по футболу, набрав 20 очков в 26 проведённых матчах. «Гавр» располагается на 13-й позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.